Польский генерал оценил страшилку НАТО о «российской угрозе» Польский генерал Луковский усомнился в якобы планах РФ развязать войну с НАТО

Заявление командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Гринкевича о готовности России к конфликту с Альянсом в 2027 году вызывает большие сомнения, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский в интервью Rzeczpospolita. Он назвал такие оценки преувеличенными и политически мотивированными.

По моей оценке, этот сценарий преувеличен. Первая [цель высказывания Гринкевича] — оказать давление на европейских союзников, чтобы они серьезно отнеслись к наращиванию военного потенциала. Вторая связана с действиями для внутреннего использования, — подчеркнул генерал.

Луковский пояснил, что НАТО через привлечение внимания Вашингтона к угрозам пытается оказать на американские власти политическое давление. По его словам, Альянс прибегает к таким действиям на фоне дискуссий о сокращении американского контингента в Европе.

Польский военный усомнился в существовании «российской угрозы» в краткосрочной перспективе. При этом он признал, что долгосрочные риски действительно существуют.

Ранее Гринкевич заявил, что война НАТО с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. По его словам, странам — участницам организации необходимо подготовиться к этому сценарию.

Тогда же командующий ОВС НАТО в Европе объявил, что подготовка поставок зенитно-ракетного комплекса Patriot Киеву идет полным ходом. По его словам, дополнительные системы Patriot планируют поставить в ближайшее время, их задействуют сразу по прибытии.