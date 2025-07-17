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17 июля 2025 в 13:58

В НАТО обозначили сроки поставок ЗРК Patriot на Украину

Гринкевич: подготовка поставок ЗРК Patriot Украине идет полным ходом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подготовка поставок зенитного ракетного комплекса Patriot Киеву идет полным ходом, сообщает Reuters со ссылкой на командующего Объединенными ВС НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. По его словам, дополнительные системы Patriot планируют поставить в ближайшее время, их задействуют сразу по прибытии.

Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немцами в вопросе передачи Patriot, – сказал Гринкевич на пресс-конференции в Висбадене.

Командующий Объединенными ВС НАТО в Европе отметил, что Киев «подвергается одной из самых сильных атак» за все время проведения российской специальной военной операции. Гринкевич признался, что получил приказ поставить ЗРК Patriot Украине «как можно быстрее».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка зенитных систем Patriot Украине займет месяцы после заключения договора с США. Он подтвердил, что Киев испытывает в них острую потребность, но призвал не обольщаться насчет сроков. Решение о передаче конкретной системы еще не принято окончательно, так как на это уйдут дни или недели, пояснил политик. И только после этого начнется отсчет времени для самой поставки.

НАТО
Украина
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ЗРК Patriot
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