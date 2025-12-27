Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 16:57

ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин сообщил об отражении атаки трех БПЛА, летевших на Москву

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву, — отметил Собянин.

В ночь на 27 декабря российская ПВО сбила семь беспилотников. Атаке подверглись два региона. Над Краснодарским краем уничтожили четыре дрона, а над Адыгеей — три.

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края 25 декабря произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения.

До этого украинские войска ударили дроном по деревне Ходяковке в Глушковском районе Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате погиб 57-летний мужчина. В момент атаки он ехал на велосипеде. В селе Крупец пострадал пожарный.

