Тарасова озвучила новогоднее пожелание российскому спорту

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала российскому спорту в 2026 году, чтобы его допустили до международных соревнований. В разговоре с «Советским спортом» она добавила, что если этого действительно хотеть, то желание сбудется.

Пожелаю российскому спорту в 2026 году, чтобы нас допустили до соревнований. Если мы этого хотим, значит сбудется. Есть ли новогоднее настроение? Праздник у нас был в Петербурге — чемпионат России, — сказала Тарасова.

Ранее заслуженный тренер СССР резко высказалась о бывшем российском фигуристе Иване Десятове. Его пожизненно отстранили от соревнований после обвинений в сексуальном насилии. По словам Тарасовой, теперь спортсмен будет выступать в тюрьме, она назвала его дураком.

До этого тренер призвала обязательно смотреть трансляцию Олимпийских игр 2026 года и следить за соревнованиями. Она считает это необходимым, несмотря на все сложности, связанные с участием российских спортсменов. По ее мнению, вопрос о стоимости прав на трансляцию вообще не должен подниматься. Тренер отметила, что это неуместно и раньше такой темы даже не возникало.