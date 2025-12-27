Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 16:44

Раскрыто, из-за чего машина с людьми провалилась под лед в Якутии

Служба спасения Якутии: авто провалилось под лед из-за темноты и тумана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вероятной причиной инцидента, в результате которого автомобиль провалился под лед в запрещенном для переправы месте в Якутии, могло стать то, что водитель заблудился в темноте и тумане, предположили сотрудники Службы спасения Якутии в Telegram-канале. По их версии, машина попала в полынью от сточных вод, выехав на лед там, где это было строго запрещено.

Машина переезжала реку в неположенном месте и попала в полынью, образовавшуюся из-за сточных вод. Движение машин в этом месте запрещено. Возможно, водитель заблудился в темноте и тумане, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом на реке Лене, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело. В больницу были доставлены пять пострадавших. Все они имеют различные степени обморожения.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водитель, не имевший права управления, погиб в результате падения транспортного средства в заполненный водой кювет во Всеволожском районе. По данным ведомства, мужчина скончался непосредственно на месте от полученных повреждений.

