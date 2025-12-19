Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:42

В Ленобласти водитель без прав погиб, упав в канаву с водой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во Всеволожском районе водитель без прав погиб, упав в канаву с водой, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Он скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Днем 18 декабря на трассе Петербург — Запорожское — Приозерск 33-летний водитель без прав не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль рухнул в канаву с водой, — рассказали в ведомстве.

Также пострадал 38-летний пассажир автомобиля, ему потребовалась госпитализация. Сотрудники ведомства проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Тихвине студентка техникума попала под колеса автомобиля. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Санкт-Петербург
ДТП
водители
пассажиры
