Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:34

Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге

Путин назвал Татарстан положительным примером сосуществования религий

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Республика Татарстан служит в высшей степени положительным примером сосуществования людей разных национальностей и религий, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, на этот опыт обращают внимание многие лидеры стран с преимущественно исламским населением.

Исламский мир, он очень разный, также, как и христианский, мы с вами это хорошо знаем, но я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание, — сказал Путин.

Ведущие и гости пришли на мероприятие в ярких образах. Девушки, которые передают микрофоны участникам прямой линии, нарядились в кокошники. Как передает корреспондент NEWS.ru, помимо ведущих, традиционный русский головной убор надели некоторые журналисты. На пресс-конференции присутствуют гости в казачьей одежде и костюмах ярких расцветок. Представители республик РФ надели татарские и якутские головные уборы.

Владимир Путин
Республика Татарстан
ислам
религии
