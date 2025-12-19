Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге

Республика Татарстан служит в высшей степени положительным примером сосуществования людей разных национальностей и религий, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, на этот опыт обращают внимание многие лидеры стран с преимущественно исламским населением.

Исламский мир, он очень разный, также, как и христианский, мы с вами это хорошо знаем, но я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание, — сказал Путин.

Ведущие и гости пришли на мероприятие в ярких образах. Девушки, которые передают микрофоны участникам прямой линии, нарядились в кокошники. Как передает корреспондент NEWS.ru, помимо ведущих, традиционный русский головной убор надели некоторые журналисты. На пресс-конференции присутствуют гости в казачьей одежде и костюмах ярких расцветок. Представители республик РФ надели татарские и якутские головные уборы.