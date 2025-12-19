Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:44

Журналистка переплавила серебряные ложки ради Путина

Журналистка из Якутии сделала украшения из ложек ради прямой линии с Путиным

Перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналистка из Якутии переплавила серебряные ложки, чтобы сделать из них украшения для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, женщина пришла на мероприятие в ярко-красном наряде, выбрав для встречи с главой государства национальные украшения — бастынгу, илин кэбиьэр и косоплетку.

Я сдала серебряные ложки, и наши ювелиры по весу сделали [украшения], — отметила она.

Ранее сообщалось, что девушки, которые передают микрофоны участникам прямой линии и большой пресс-конференции с президентом России, в этом году нарядились в ободки-кокошники. Также традиционный русский головной убор надели некоторые журналисты.

До этого Путин заявил, что прямая линия является лучшим и «самым мощным» социологическим срезом и способом получения достоверной информации от граждан. По его словам, этот формат позволяет увидеть реальное состояние общества и его проблемы.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений занимается GigaChat.

