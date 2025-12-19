Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:45

Сотрудницы прямой линии с Путиным нарядились в кокошники

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Девушки, которые передают микрофоны участникам прямой линии и большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, в этом году нарядились в ободки-кокошники. Как передает корреспондент NEWS.ru, помимо сотрудниц прямой линии традиционный русский головной убор надели некоторые журналисты.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала 19 декабря в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Отмечается, что большая пресс-конференция и прямая линия проходят в совмещенном виде уже в третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы безопасности изъяли у посетителей прямой линии запрещенные к проносу предметы, в том числе продукты питания. В частности, у гостей уже успели изъять квашеную капусту, энергетики и мандарины.

До этого политолог Сергей Маркелов выразил мнение, что тема СВО будет по-новому звучать на прямой линии президента. Эксперт считает, что в этом году акценты в обсуждении спецоперации расставят иначе, чем в предыдущие разы, с особым вниманием к динамике изменений.

Владимир Путин
прямая линия
кокошники
пресс-конференции
