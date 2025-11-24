День матери
24 ноября 2025 в 13:19

В России создали кокошник из тысячи элементов янтаря

В Калининграде создали кокошник из янтаря возрастом около 50 млн лет

Обработка янтаря в одном из цехов на территории Калининградского янтарного комбината Обработка янтаря в одном из цехов на территории Калининградского янтарного комбината Фото: Виталий Невар/РИА Новости
Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех» создал уникальное ювелирное изделие — кокошник в современном стиле, для изготовления которого использовали более тысячи элементов янтаря, сообщили в пресс-службе предприятия. Их возраст составляет около 50 млн лет.

Кокошник из натурального балтийского янтаря состоит из 1145 элементов: круглых и граненых бусин, а также гладких выпуклых камней. В украшении использованы все основные природные оттенки янтаря: от белого до медовых и коньячных. Вес изделия — 243 грамма.

Для нас янтарный кокошник — это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами. Янтарь, благодаря своей пластичности и солнечной энергии, идеально вписался в эту концепцию. Мы использовали специальные технологии обработки янтаря, которые позволили подчеркнуть природную красоту камня и передать глубину цвета, — поделилась заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.

Ранее в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината обнаружили огромный образец балтийского янтаря весом более двух кг. Самородок, получивший имя «Рекордсмен», стал самым крупным с 2021 года. Камень имеет необычную форму полукруга и крупный скол, что наводит специалистов на мысль о его еще более крупных первоначальных размерах.

