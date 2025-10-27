В Калининграде начали борьбу с незаконным оборотом янтаря В Калининграде начнут маркировать янтарь на фоне незаконного оборота камня

В Калининградской области, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, осенью 2025 года стартует пилотный проект по обязательной маркировке всего добываемого камня, пишет РБК. Инициатива призвана легализовать рынок, где незаконный оборот достигает 30%.

Источник в государственных структурах рассказал, что тестовую партию оборудования для маркировки уже направили в АО «Калининградский янтарный комбинат», входящее в состав Ростеха. Запустить систему в полноценную работу планируют в ноябре.

Необходимость введения маркировки обусловлена большими объемами нелегального оборота янтаря, объяснил собеседник РБК. На рынке готовой продукции потребители часто сталкиваются с подделками, объем которых, по разным оценкам, варьируется от 20% до двух третей от всех изделий.

Источник подчеркнул, что проект маркировки стремится «обелить рынок» по аналогии с уже реализованными подобными инициативами для других товарных категорий в России. По результатам пилотного этапа при необходимости оборудование доработают, а полномасштабный запуск проекта запланирован на 2026 год.

Ранее стало известно, что шторм в Калининградской области вынес на берег Балтийского моря большое количество янтаря. «Солнечный камень» смешался с водорослями и морским мусором.