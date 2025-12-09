ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:14

Магазины в России начнут штрафовать в автоматическом режиме

Продавцов начнут штрафовать на основе данных системы маркировки «Честный знак»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
С 1 марта 2026 года начнется автоматическое наложение штрафов на продавцов на основе данных системы маркировки «Честный знак», пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 8 декабря.

Они разрешают фиксацию правонарушений в торговле в автоматическом режиме с помощью данной системы, оператором которой является Центр развития перспективных технологий. Постановления по административным делам будут направляться нарушителям в электронном виде непосредственно через систему маркировки. Это напоминает механизм, аналогичный принципу выдачи автоматических штрафов за нарушения ПДД.

В первую очередь новые правила коснутся розничной торговли сигаретами и вейпами. Для продавцов, не зарегистрированных в системе «Честный знак», вводится новая статья 15.12.2 КоАП РФ. Она призвана стимулировать их к регистрации. По этой статье им грозит штраф в размере 50 тыс. рублей, если, например, через одну кассу в течение месяца было продано более 10 пачек маркированных табачных изделий. Также законопроект вводит штраф в 5 тыс. рублей за продажу одной торговой точкой в обход запрета 100 единиц такой продукции в течение одного дня.

Ранее ресторан грузинской кухни в Оренбургской области был оштрафован на 150 тыс. рублей за использование недопустимой рекламы. На листовках заведения был изображен храм Василия Блаженного, однако вместо традиционных куполов на нем были размещены хинкали.

