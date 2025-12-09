Магазины в России начнут штрафовать в автоматическом режиме

С 1 марта 2026 года начнется автоматическое наложение штрафов на продавцов на основе данных системы маркировки «Честный знак», пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 8 декабря.

Они разрешают фиксацию правонарушений в торговле в автоматическом режиме с помощью данной системы, оператором которой является Центр развития перспективных технологий. Постановления по административным делам будут направляться нарушителям в электронном виде непосредственно через систему маркировки. Это напоминает механизм, аналогичный принципу выдачи автоматических штрафов за нарушения ПДД.

В первую очередь новые правила коснутся розничной торговли сигаретами и вейпами. Для продавцов, не зарегистрированных в системе «Честный знак», вводится новая статья 15.12.2 КоАП РФ. Она призвана стимулировать их к регистрации. По этой статье им грозит штраф в размере 50 тыс. рублей, если, например, через одну кассу в течение месяца было продано более 10 пачек маркированных табачных изделий. Также законопроект вводит штраф в 5 тыс. рублей за продажу одной торговой точкой в обход запрета 100 единиц такой продукции в течение одного дня.

