В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов В Госдуме планируют ужесточить штрафы за навязывание услуг

Госдума 23 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных платных услуг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, что увеличит размер штрафов за такие действия, передает ТАСС.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья продлеваться не будет. Он напомнил, что данное решение соответствует поручению, которое ранее дал президент Владимир Путин во время прямой линии.

Кроме того, в администрации главы государства сообщили, что Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о смене места жительства. Согласно документу, отсутствие уведомления о переезде на срок свыше трех месяцев будет наказываться административным штрафом от 10 до 20 тыс. рублей.