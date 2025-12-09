ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:18

Суд оштрафовал ресторан за оскорбительную рекламу с хинкали

Ресторан в Оренбурге оштрафовали за рисунок хинкали вместо куполов храма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд в Оренбургской области оштрафовал на 150 тысяч рублей ресторан грузинской кухни за изображение хинкали вместо куполов храма Василия Блаженного, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что это затронуло чувства верующих христиан.

Мировой судья, <…> пришел к выводу о том, что использованное изображение грубо нарушило религиозные чувства верующих христиан, в связи с чем было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в период с 01.09.2025 по 30.09.2025 рестораном публично демонстрировались рекламные листовки с изображением храма Василия Блаженного, на котором вместо куполов изображены хинкали. Юрист подтвердил, что эта церковь, несмотря на статус музея, является действующим храмом, в связи с чем изображение на рекламной листовке является прямым осквернением святыни. При этом дизайнер листовки заявил, что изображение сгенерировал ИИ.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев направил обращение в Генпрокуратуру из-за туалетной бумаги с изображением Спасской башни Кремля и храма Василия Блаженного, продающейся на маркетплейсах. Парламентарий назвал это дискредитацией символов государственной власти.

