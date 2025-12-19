Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:29

Путин оценил пользу прямой линии

Путин назвал прямую линию лучшим социологическим срезом

Специальная программа «Итоги года»
Прямая линия является лучшим социологическим срезом и способом получения достоверной информации от граждан, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с мероприятием, которое проходит в Гостином дворе. По его словам, этот формат позволяет увидеть реальное состояние общества и его проблемы.

Вот это самый мощный социологический срез и состояния общества, и тех вопросов, которые беспокоят людей, — отметил он.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже около 3 млн обращений.

Ранее стало известно, что темы, касающиеся социальной политики, составляют большую часть обращений к российскому лидеру. В топ-5 вошли: инфраструктура, государство и общество, жилье, экономика. Также россияне активно задавали вопросы о специальной военной операции и ЖКХ.

