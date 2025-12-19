Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:03

Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина

Социальная политика стала основной темой обращений к Путину

Темы, касающиеся социальной политики, составляют большую часть обращений к российскому лидеру Владимиру Путину, следует из данных, представленных на экране в Гостинном дворе. Глава государства 19 декабря проводит большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией.

В топ-5 тем вошли: инфраструктура, государство и общество, жилье, экономика. Также россияне активно задавали вопросы о специальной военной операции и ЖКХ.

Ранее иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на пресс-конференции с Путиным. Так, корреспондент телеканала NBC Кир Симмонс рассказал, что главными темами для обсуждения станут украинский кризис и характер отношений между лидерами России и США.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже около 3 млн обращений.

