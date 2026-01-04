Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 21:22

Раскрыты подробности гибели двух мальчиков в Татарстане

В Татарстане один из погибших в колодце мальчиков хотел спасти друга

В Республике Татарстан 10-летний мальчик погиб, пытаясь вытащить своего друга из канализационного колодца, упав туда вслед за ним, сообщает Telegram-канал 112. Трагедия произошла вечером 3 января рядом с самодельной детской горкой.

Местные жители подтвердили, что колодец долгое время был открыт. По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Надзорный орган начал проверку органов местного самоуправления на предмет бездействия по устранению опасных горок. Также проверяется организация, обслуживающая канализационные сети, и органы профилактики детской безнадзорности.

Ранее Следственный комитет начал расследование смерти 15-летнего подростка, тело которого с признаками переохлаждения обнаружили в селе Волгоградской области 1 января. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и первоначально установленных обстоятельствах.

До этого два мальчика в возрасте семи и восьми лет утонули, провалившись под лед в селе Новая Усмань Воронежской области. По версии следствия, в момент трагедии дети находились без присмотра взрослых, самостоятельно выбраться из полыньи им не удалось.

Республика Татарстан
дети
смерти
горки
