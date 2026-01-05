Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 12:15

Семьям погибших в колодце детей выплатят по миллиону рублей

В Менделеевске семьям погибших школьников выплатят по 1 млн рублей из бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Семьям двух школьников, погибших в колодце в Менделеевске, выплатят по одному миллиону рублей из бюджета района, сообщил «Татар-информу» глава муниципалитета Роберт Искандаров. По его словам, местные власти также полностью берут на себя организацию похорон.

Любые подобные заброшенные конструкции должны быть немедленно ликвидированы или надежно изолированы. <...> В ближайшие дни проведем внеочередные проверки и мест несанкционированного катания на горках. Просим подключиться к процессу и жителей – сообщать о таких точках, — сказал он.

Тела двоих малолетних детей были найдены 4 января в колодце рядом с несанкционированной горкой в Менделеевске. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее Следственный комитет начал расследование смерти 15-летнего подростка, тело которого с признаками переохлаждения обнаружили в селе Волгоградской области 1 января. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и первоначально установленных обстоятельствах.

смерти
дети
горки
Республика Татарстан
семьи
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка купила конфеты с личинками
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
Раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
В Сумской области стало больше населенных пунктов под флагом России
Юрист раскрыл недостатки «популярного» среди россиян статуса банкрота
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.