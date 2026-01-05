Семьям погибших в колодце детей выплатят по миллиону рублей В Менделеевске семьям погибших школьников выплатят по 1 млн рублей из бюджета

Семьям двух школьников, погибших в колодце в Менделеевске, выплатят по одному миллиону рублей из бюджета района, сообщил «Татар-информу» глава муниципалитета Роберт Искандаров. По его словам, местные власти также полностью берут на себя организацию похорон.

Любые подобные заброшенные конструкции должны быть немедленно ликвидированы или надежно изолированы. <...> В ближайшие дни проведем внеочередные проверки и мест несанкционированного катания на горках. Просим подключиться к процессу и жителей – сообщать о таких точках, — сказал он.

Тела двоих малолетних детей были найдены 4 января в колодце рядом с несанкционированной горкой в Менделеевске. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

