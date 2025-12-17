Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии

Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии Студентку техникума в Тихвине госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии

В Тихвине студентка техникума попала под колеса автомобиля, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

В ведомстве рассказали, что за рулем Renault Duster находился 54-летний мужчина. В момент инцидента пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что в 2025 году водитель не привлекался к административной ответственности. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в городе Дзержинске Нижегородской области в результате ДТП погиб 16-летний подросток. Отмечается, что школьник без прав вел «Ладу Гранту» на высокой скорости — разогнавшись, машина протаранила дерево.