19 декабря 2025 в 14:48

Путин ответил на вопрос о распределении студентов медвузов в города страны

Путин: обязательного распределения выпускников медвузов в города не будет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России не планируется вводить обязательное распределение выпускников медицинских вузов в определенные города, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ключевым требованием станет обязательная отработка по полученной специальности.

Что касается студентов-медиков, то здесь речь идет об обязательном направлении в какой-то конкретный город или местность? Нет, речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС, просто отработать по специальности. Не важно где, — сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил NEWS.ru, что после принятия закона о закреплении медицинских кадров выпускники медвузов, кроме целевиков, должны будут первое время работать под руководством наставника в любом выбранном ими лечебном учреждении. Однако он подчеркнул, что если человек не собирается работать по профессии, проходить наставничество ему не обязательно.

