«Обязаловки нет»: в ГД объяснили смысл наставничества для молодых врачей

После принятия закона о закреплении медицинских кадров выпускники медвузов, кроме целевиков, должны будут первое время работать под руководством наставника в любом выбранном ими лечебном учреждении, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Однако он подчеркнул, что если человек не собирается работать по профессии, проходить наставничество ему не обязательно.

Суть в том, что студенты, которые учились на бюджете или коммерческой основе, после окончания вуза должны будут прийти работать в любое выбранное ими лечебное учреждение, и там им предоставят наставника. Если человек решил не работать врачом, он может не работать, соответственно не проходить наставничество. Обязаловки нет, — сказал Леонов.

Он пояснил, что данная система выгодна и молодому специалисту, и его наставнику. Первый будет всегда иметь возможность проконсультироваться с более опытным коллегой, а второй будет получать премию за помощь в подготовке квалифицированных кадров. Леонов подчеркнул, что наставничество — это не отработка, как говорят многие.

Ранее депутат Алексей Куринный заявил, что обязательная отработка для медиков-целевиков может усугубить кадровый кризис и вызвать отток врачей из государственных медицинских учреждений. По его словам, отсутствие социальных гарантий для молодых специалистов подтолкнет их к работе в частных клиниках или за рубежом.