Депутат назвал негативные последствия закона об отработках для медиков

Обязательная отработка для медиков-целевиков может усугубить кадровый кризис и вызвать отток врачей из государственных медицинских учреждений, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, отсутствие социальных гарантий для молодых специалистов подтолкнет их к работе в частных клиниках или за рубежом.

Принятие закона об обязательной отработке выпускниками медвузов в клиниках, оказывающих помощь по ОМС, в нынешней редакции может привести к ряду негативных последствий. Во-первых, без гарантий достойной зарплаты и обеспечения жильем молодые специалисты после отработки будут все равно вынуждены искать другие пути трудоустройства: в частных клиниках или за рубежом. Это усилит отток кадров из государственной системы здравоохранения и особенно ударит по регионам. Во-вторых, обязательная отработка в рамках целевого договора без реальных социальных гарантий фактически ставит выпускников в зависимость от работодателя, — пояснил Куринный.

Он добавил, что из-за обязательной отработки может быть снижена мотивация к получению медицинского образования среди абитуриентов. По мнению депутата, все эти факторы могут усугубить кризис в отрасли.

Принудительная модель отработки для выпускников медвузов может привести к падению мотивации и у абитуриентов. В итоге закон, который задумывался как мера по укреплению кадрового потенциала, может, напротив, усугубить кризис в отрасли и подорвать доверие молодых специалистов к государственной системе, — резюмировал Куринный.

Ранее депутаты Госдумы приняли инициативу, предполагающую для выпускников медицинских вузов и колледжей отработки в определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Их срок не превысит трех лет. Отработки будут фиксироваться Минздравом в зависимости от специальности врача.