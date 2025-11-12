Власти хотят внедрить для выпускников медвузов отработки до трех лет Выпускников медицинских вузов в России обяжут пройти отработку с наставниками

Депутаты Госдумы приняли инициативу, предполагающую для выпускников медицинских вузов и колледжей отработки в определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС, передают «Ведомости». Их срок не превысит трех лет. По данным издания, отработки будут фиксироваться Минздравом в зависимости от специальности врача. Во втором и третьем прочтении проект поддержали 339 депутатов, он обретет силу 1 марта следующего года.

Уточняется, что отработку под руководством наставников будут проходить студенты-медики и фармацевты вне зависимости от формы обучения. При этом выпускник сможет сам выбрать место ее прохождения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регионы обязаны обеспечивать жильем молодых врачей. Спикер нижней палаты парламента отметил, что речь идет также о выпускниках медицинских вузов. Соответствующую норму он предложил закрепить на законодательном уровне.

