30 октября 2025 в 17:36

Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем

Володин предложил обязательно обеспечивать молодых врачей жильем в регионах

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регионы обязаны обеспечивать жильем молодых врачей, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента отметил, что речь идет также о выпускниках медицинских вузов. Соответствующую норму он предложил закрепить на законодательном уровне.

Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницу выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов, — подчеркнул Володин.

Политик назвал это ключевым вопросом и призвал понимать это. По мнению Володина, это должно быть отражено в законе. Председатель Госдумы призвал коллег обратить на ситуацию внимание.

Также Володин обозначил главный критерий при обсуждении вопросов жилья. Политик выделил его доступность для граждан. Отдельного внимания Володин удостоил врачей, учителей и многодетных родителей.

Ранее в Госдуме призвали проверять дееспособность продавцов жилья в обязательном порядке. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил соответствующие запросы вице-премьеру России Дмитрию Григоренко и генпрокурору Александру Гуцану.

