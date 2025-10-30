В Госдуме предложили забирать жилье у коррупционеров в пользу части россиян Миронов предложил конфисковывать недвижимость коррупционеров в пользу бойцов СВО

Конфискованную недвижимость коррупционеров нужно передавать в безвозмездное пользование участникам СВО, предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, другое имущество, в частности, автомобили и яхты следует продавать на аукционах, передает РИА Новости.

Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование. <…> А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды наших героев, — сказал Миронов.

Депутат отметил, что только в одной Московской области остаются нереализованными больше двух тысяч земельных участков. Он также напомнил, что предлагал правительству дать фонду «Защитники Отечества» полномочия распоряжаться конфискованной недвижимостью и деньгами, полученными от ее продажи.

Ранее Миронов призвал понизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя и более детьми. Вместе с тем он предложил установить ставку в размере 4% для родителей двоих детей. По его словам, фракция также предлагала обнулить ставку для многодетных молодых семей, где возраст родителей составляет менее 25 лет.