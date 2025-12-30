В Турции задержали более 350 подозреваемых в присоединении к ИГ

Не менее 357 человек задержали в Турции по подозрению в присоединении к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). сообщил в соцсети X глава МВД республики Али Ерликая. Он отметил, что правоохранители провели операции в 21 провинции страны.

В рамках операций, проведенных сегодня утром в 21 провинции страны нашей полицией, задержаны 357 человек по подозрению в членстве в ИГ, — написал Ерликая.

Ранее в Турции трое сотрудников полиции погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения с террористами. Было ликвидировано шестеро боевиков. Глава МВД страны уточнил, что спецоперация началась около двух часов ночи. Поскольку в здании были гражданские, силовики действовали предельно аккуратно.

До этого Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения. После этого глава военного ведомства США Пит Хегсет официально объявил о начале американской антитеррористической операции на территории Сирии.