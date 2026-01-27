Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 09:46

В России предложили делать сноски о вреде курения в школьной литературе

Вассерман предложил делать сноски о вреде курения в школьной литературе

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В школьной литературе, где содержатся строчки о вредных привычках, необходимо добавлять пояснения об их вреде, такое мнение высказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, которые приводит «Москва 24», в первую очередь речь идет о курении. Вассерман напомнил, что «сиюминутное наслаждение» часто приводит к тяжелым последствиям в будущем.

В приведенном примере я бы написал примерно следующее: «Сиюминутное наслаждение часто оборачивается тяжелыми последствиями в будущем». Дети должны иметь это в виду с раннего детства, — убежден депутат.

Он также считает, что нет никакого смысла вычищать из книг все упоминания курения и корректировать программу. Вассерман отметил, что дети в любом случае сталкиваются с разными людьми на улице или дома и видят сигареты.

Ранее врач-нарколог Сергей Литков объяснил, что содержащийся в табаке никотин подменяет природный механизм расслабления, поэтому он вызывает зависимость. По его словам, вещество быстро встраивается в систему регуляции эмоций человека.

