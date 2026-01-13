Нарколог назвал неочевидную причину никотиновой зависимости

Никотин, содержащийся в табаке, подменяет природный механизм расслабления, поэтому вызывает зависимость, заявил NEWS.ru врач-нарколог Сергей Литков. По его словам, вещество быстро встраивается в систему регуляции эмоций человека.

Табакокурение закрепляется не из-за любви к сигаретам, а из-за постепенной подмены естественных механизмов снятия напряжения. Никотин вмешивается в работу нервной системы и со временем начинает диктовать человеку поведение. Он быстро встраивается в регуляцию эмоций. Сначала сигарета воспринимается как способ расслабиться или сосредоточиться, но затем мозг перестает справляться с этими задачами самостоятельно. Регулярное курение снижает чувствительность рецепторов, отвечающих за удовольствие и устойчивость к стрессу. В результате без никотина человек сталкивается с внутренним напряжением, раздражительностью и ощущением нехватки ресурсов, — пояснил Литков.

По его словам, через определенное время курение перестает быть осознанным выбором человека, что является прямым признаком зависимости. По мнению нарколога, отказаться от пагубной привычки поможет обращение к специалисту.

