Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 05:20

Нарколог назвал неочевидную причину никотиновой зависимости

Нарколог Литков: никотин подменяет природный механизм расслабления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Никотин, содержащийся в табаке, подменяет природный механизм расслабления, поэтому вызывает зависимость, заявил NEWS.ru врач-нарколог Сергей Литков. По его словам, вещество быстро встраивается в систему регуляции эмоций человека.

Табакокурение закрепляется не из-за любви к сигаретам, а из-за постепенной подмены естественных механизмов снятия напряжения. Никотин вмешивается в работу нервной системы и со временем начинает диктовать человеку поведение. Он быстро встраивается в регуляцию эмоций. Сначала сигарета воспринимается как способ расслабиться или сосредоточиться, но затем мозг перестает справляться с этими задачами самостоятельно. Регулярное курение снижает чувствительность рецепторов, отвечающих за удовольствие и устойчивость к стрессу. В результате без никотина человек сталкивается с внутренним напряжением, раздражительностью и ощущением нехватки ресурсов, — пояснил Литков.

По его словам, через определенное время курение перестает быть осознанным выбором человека, что является прямым признаком зависимости. По мнению нарколога, отказаться от пагубной привычки поможет обращение к специалисту.

Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев заявил, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. По его словам, ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.

наркологи
врачи
здоровье
зависимости
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики озвучили, сколько наемников ВСУ превратились в «пушечное мясо»
Гороскоп 13 января: у кого изменится личная жизнь, кому пора в спортзал?
Юрист ответил, что грозит за неправильную уборку снега на даче
Пять дней и ломают замки: как приставы будут выселять Долину, что ей грозит
Наступление ВС РФ на Гуляйполе открывает бреши в обороне ВСУ
Нарколог назвал неочевидную причину никотиновой зависимости
Раскрыты преимущества России перед ВСУ и армиями Евросоюза и НАТО
Беременность в сновидениях: правдивое толкование
Раскрыт сценарий захвата Гренландии администрацией Трампа
Весной в России запретят автоматическое списывание средств со счетов
Приставы составили портрет злостного неплательщика штрафов
В США озвучили, какие органы власти играли огромную роль в жизни страны
Перечислены регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Россия пообещала военный ответ на каждую атаку ВСУ
Названы главные причины отказа в пластической операции
Россия установила рекорд по импорту кофе из латиноамериканской страны
Дело экс-депутата Бальбека расширили новым обвинением
Перечислены ошибки в трудовой книжке, которые могут сократить размер пенсии
Атака на Украину ночью 13 января: удары по ТЭЦ, взрывы, что известно
Миротворцы ООН попали под обстрел израильского танка в Ливане
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.