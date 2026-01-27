Появился жуткий снимок с места смертельного пожара в Балашихе Опубликовано фото с места смертельного пожара в Балашихе

Пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области опубликовала снимок с места пожара в хостеле Балашихи, который привел к гибели четырех человек. Инцидент произошел в квартале Зворыкино. По данным ведомства, одним из пострадавших оказался 15-летний подросток, его госпитализировали.

После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. Также в медицинское учреждение госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела четырех человек были обнаружены во время тушения пожара. По словам источника, близкого к ситуации, еще шестеро — пострадали.

