27 января 2026 в 09:29

Появился жуткий снимок с места смертельного пожара в Балашихе

Опубликовано фото с места смертельного пожара в Балашихе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области опубликовала снимок с места пожара в хостеле Балашихи, который привел к гибели четырех человек. Инцидент произошел в квартале Зворыкино. По данным ведомства, одним из пострадавших оказался 15-летний подросток, его госпитализировали.

После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. Также в медицинское учреждение госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела четырех человек были обнаружены во время тушения пожара. По словам источника, близкого к ситуации, еще шестеро — пострадали.

До этого сильный пожар произошел в здании на территории ВДНХ в Москве. Огонь охватил одноэтажную деревянную постройку, расположенную вблизи ресторана «Рыбацкая деревня». Возгорание началось в центральной части строения. Утверждалось, что загоревшееся здание использовалось в качестве временного склада для хранения вещей. Пламя быстро распространялось и вскоре перебросилось еще на две соседние постройки.

пожары
Балашиха
Следственный комитет
погибшие
