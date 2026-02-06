Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе Суд приговорил к трем годам мужчину, пытавшегося похитить девочку в Балашихе

Суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который пытался похитить восьмилетнюю школьницу в подмосковной Балашихе, сообщает РЕН ТВ. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В ходе судебного разбирательства подсудимый заявил, что не намеревался похищать ребенка и считал, что девочка ушла из дома. Мужчина уверял, что хотел отвести ее в отдел полиции.

Инцидент произошел вечером 1 октября в Балашихе. Мужчина начал преследовать школьницу, схватил ее за руку и пытался удержать. На крики ребенка откликнулись прохожие, после их вмешательства мужчина отпустил девочку и покинул место происшествия. Очевидцы сообщили, что он представился отцом школьницы, однако девочка эту информацию не подтвердила.

Задержанный Виталий Мананников в своих показаниях утверждал, что лишь взял ребенка за руку с целью доставить его в правоохранительные органы, поскольку предположил, что девочка является беспризорной или сбежавшей из дома. Он также признал, что в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд в Балашихе избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.