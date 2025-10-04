Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:36

«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку

Суд арестовал до 2 декабря пытавшегося похитить девочку в Балашихе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд в Балашихе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в попытке похищения несовершеннолетней девочки, сообщает корреспондент РЕН ТВ. Арест продлится до 2 декабря. Сам подозреваемый не признал вину. С его слов, он хотел помочь ребенку.

Я говорю: «Девочка, давай родителям сообщим». У меня самого двое детей. Я не бандит <...> Я работаю каждый день, чтоб помогать, а здесь какой-то ужас, — сказал арестованный.

Подозреваемый Виталий Мананников в своих показаниях утверждал, что лишь взял ребенка за руку с целью доставить его в правоохранительные органы, поскольку предположил, что девочка является беспризорной или сбежавшей из дома. Он также признал, что в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в подмосковной Балашихе на видео попала попытка похищения несовершеннолетней девочки. Неизвестный мужчина схватил ребенка за руку и предпринял попытку насильно увести его с собой. Происшествие случилось в непосредственной близости от продовольственного магазина. На громкие крики девочки оперативно отреагировали находившиеся поблизости прохожие. Они вмешались в ситуацию и освободили ребенка из рук злоумышленника.

похищения
Балашиха
суды
аресты
