15 ноября 2025 в 13:46

Стало известно, у кого в России быстрее всего растут зарплаты

ЕМИСС: средние зарплаты разработчиков ПО растут быстрее других в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Средние зарплаты в России по итогам августа быстрее всего росли у разработчиков программного обеспечения, об этом свидетельствуют результаты исследования Единой межведомственной информационно-статистической системы. Они поднялись в 2,5 раза в годовом выражении. На втором месте оказались специалисты, производящие термоугли (прирост в 2,1 раза), передает РИА Новости.

По данным ЕМИСС, зарплаты работников, занимающихся удалением отходов и производством пестицидов, за год увеличились в 1,4 раза, а сотрудников морского пассажирского транспорта — на треть. В пятерку лидирующих сфер также вошло копирование записанных носителей информации (прирост на 30%).

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что для получения пенсии в размере 45 тыс. рублей необходимо заработать примерно 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов. По его словам, для этого нужно в течение 26 лет ежемесячно получать заработную плату в размере 230 тыс. рублей.

До этого финансовый эксперт Евгения Филимонова заявила, что краткосрочный денежный кризис при переходе на новую работу можно смягчить за счет формирования резервного фонда и сокращения расходов. Период между увольнением и первой зарплатой на новом месте часто сопровождается непредвиденными задержками.

