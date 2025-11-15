Стало известно, у кого в России быстрее всего растут зарплаты

Средние зарплаты в России по итогам августа быстрее всего росли у разработчиков программного обеспечения, об этом свидетельствуют результаты исследования Единой межведомственной информационно-статистической системы. Они поднялись в 2,5 раза в годовом выражении. На втором месте оказались специалисты, производящие термоугли (прирост в 2,1 раза), передает РИА Новости.

По данным ЕМИСС, зарплаты работников, занимающихся удалением отходов и производством пестицидов, за год увеличились в 1,4 раза, а сотрудников морского пассажирского транспорта — на треть. В пятерку лидирующих сфер также вошло копирование записанных носителей информации (прирост на 30%).

