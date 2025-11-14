Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 06:00

Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы

Финэксперт Филимонова дала совет сократить необязательные траты при смене работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Краткосрочный денежный кризис при переходе на новую работу можно смягчить за счет формирования резервного фонда и сокращения текущих расходов, заявила NEWS.ru финансовый директор на аутсорсинге Евгения Филимонова. По ее словам, период между увольнением и первой зарплатой на новом месте часто сопровождается непредвиденными задержками, что создает риск денежного разрыва для неподготовленного человека.

Между увольнением и первой выплатой на новом месте может возникнуть пауза. Чтобы избежать кассового разрыва, важно заранее подготовиться. Надо сформировать резервный фонд. Оптимальный размер подушки безопасности составляет два-три месяца расходов. Если накоплений нет, стоит временно сократить траты и собрать в одной таблице обязательные платежи: аренду, ипотеку, кредиты, коммунальные услуги. Так проще понять минимальную сумму расходов. Дополнительно полезно провести ревизию обязательств и, например, отменить лишние подписки, — пояснила Филимонова.

Она добавила, что важно правильно оценить будущие доходы, особенно при смене формата занятости. Также, отметила Филимонова, особое внимание следует уделить выплатам, полученным при увольнении. По словам эксперта, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие не стоит рассматривать как свободные средства, поскольку они являются финансовым резервом на период адаптации.

Пережить краткосрочный денежный кризис при трудоустройстве на новую работу можно, пересчитав будущие доходы. Например, переход из самозанятости в найм или наоборот меняет структуру выплат и налогов. Ошибка в этих расчетах нередко приводит к тому, что в первый месяц денег оказывается меньше, чем ожидалось. Также не стоит рассматривать компенсации при увольнении как свободные деньги. Выплаты за неиспользованный отпуск и выходное пособие — это резерв, который стоит сохранить на период адаптации. Эти средства могут закрыть разрыв, если начало работы сместится, — резюмировала Филимонова.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что часть россиян может столкнуться с сокращениями в 2026 году. По ее словам, на ситуацию повлияет политика Центробанка, направленная на сдерживание инфляции через снижение экономической активности.

советы
россияне
деньги
финансы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем
Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью
Укус собаки во сне: предательство или знак любви
Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения
Трамп может потребовать выдать ему Зеленского в случае побега
Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
К чему снятся похороны: раскрываем тайны сновидений подробно
Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы
Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Названа одна из главных проблем мировой медицины
Запуск американской ракеты к Марсу сорвался
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября
Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников
Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли
Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания
Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.