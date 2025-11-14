Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы Финэксперт Филимонова дала совет сократить необязательные траты при смене работы

Краткосрочный денежный кризис при переходе на новую работу можно смягчить за счет формирования резервного фонда и сокращения текущих расходов, заявила NEWS.ru финансовый директор на аутсорсинге Евгения Филимонова. По ее словам, период между увольнением и первой зарплатой на новом месте часто сопровождается непредвиденными задержками, что создает риск денежного разрыва для неподготовленного человека.

Между увольнением и первой выплатой на новом месте может возникнуть пауза. Чтобы избежать кассового разрыва, важно заранее подготовиться. Надо сформировать резервный фонд. Оптимальный размер подушки безопасности составляет два-три месяца расходов. Если накоплений нет, стоит временно сократить траты и собрать в одной таблице обязательные платежи: аренду, ипотеку, кредиты, коммунальные услуги. Так проще понять минимальную сумму расходов. Дополнительно полезно провести ревизию обязательств и, например, отменить лишние подписки, — пояснила Филимонова.

Она добавила, что важно правильно оценить будущие доходы, особенно при смене формата занятости. Также, отметила Филимонова, особое внимание следует уделить выплатам, полученным при увольнении. По словам эксперта, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие не стоит рассматривать как свободные средства, поскольку они являются финансовым резервом на период адаптации.

Пережить краткосрочный денежный кризис при трудоустройстве на новую работу можно, пересчитав будущие доходы. Например, переход из самозанятости в найм или наоборот меняет структуру выплат и налогов. Ошибка в этих расчетах нередко приводит к тому, что в первый месяц денег оказывается меньше, чем ожидалось. Также не стоит рассматривать компенсации при увольнении как свободные деньги. Выплаты за неиспользованный отпуск и выходное пособие — это резерв, который стоит сохранить на период адаптации. Эти средства могут закрыть разрыв, если начало работы сместится, — резюмировала Филимонова.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что часть россиян может столкнуться с сокращениями в 2026 году. По ее словам, на ситуацию повлияет политика Центробанка, направленная на сдерживание инфляции через снижение экономической активности.