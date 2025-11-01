В Госдуме ответили, нужно ли готовиться к массовым сокращениям в 2026 году

В Госдуме ответили, нужно ли готовиться к массовым сокращениям в 2026 году Депутат Бессараб: часть россиян может столкнуться с сокращениями в 2026 году

Часть россиян может столкнуться с сокращениями в 2026 году, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, на ситуацию повлияет политика Центробанка, направленная на сдерживание инфляции через снижение экономической активности.

Ожидать ли россиянам массовых увольнений в 2026 году? Я думаю, прежде всего нужно обратить внимание на то, о чем говорит Центробанк. Он прямо заявляет, что ожидает снижения экономической активности и даже фактически запускает этот процесс, чтобы сдержать инфляцию. Это крайне неприятная ситуация, но вместе с тем мы понимаем, что как только замедление экономики начинается, можно ожидать в какой-то степени ликвидации организаций, нового структурирования на рынке. Сокращения будут, но не в таких количествах, как сейчас пишут в СМИ, — пояснила Бессараб.

Депутат добавила, что изначально РФ столкнется с замедлением экономики. Парламентарий отметила, что этот процесс включит в себя ликвидацию, закрытие и перепрофилирование организаций, а это повлечет за собой введение режимов неполного рабочего времени с целью сохранения специалистов. По ее словам, что в такой ситуации важно помнить, что работающие граждане полностью защищены от какого-либо произвола.

Ранее IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин заявил, что в России в 2026 году возможны массовые сокращения. Он отметил, что скорость увольнений снизится тогда, когда сохранится только персонал, необходимый для технологичных процессов.