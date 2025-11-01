Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 09:49

IT-эксперт предрек массовые сокращения россиян на работе

IT-эксперт Гизатуллин: массовые сокращения возможны в России в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые сокращения возможны в России в 2026 году, сообщил «Газете.Ru» IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин. Он считает, что такая тенденция продолжится в ближайшие 5–10 лет. Эксперт отметил, что скорость сокращений на рабочих местах снизится тогда, когда сохранится только персонал, необходимый для технологичных процессов.

Снизится скорость [сокращений] только тогда, когда останется необходимый для поддержания технологичных процессов персонал, — сказал Гизатуллин.

Предприниматель также указал, что осенью этого года в 1,5 раза больше компаний, чем годом ранее, намеревались сократить персонал. Он выразил мнение, что такая ситуация связана с автоматизацией процессов, применением ИИ и стремлением фирм снижать затраты.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что массовых сокращений на рынке труда России ожидать не стоит. По его мнению, текущие изменения носят точечный характер и компенсируются мерами государственной поддержки и общей трансформацией экономики.

До этого HR-эксперт Екатерина Великая заявила, что в сфере строительства наблюдается острый дефицит кадров из-за нехватки рабочих специальностей. По ее словам, государство осознает данную проблему, поэтому школьникам предлагают уходить в колледжи после девятого класса.

