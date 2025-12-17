Новый год-2026
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году

HR-эксперт Ничуговская: гибридный формат работы станет стандартом в 2026 году

Гибридный формат работы станет стандартом в 2026 году, рассказала 360.ru HR-эксперт Юлия Ничуговская. По ее словам, работодатели начнут оценивать выполненные задачи, а не время, проведенное за компьютером.

Специалист также отметила, что использование ИИ для выполнения рабочих задач станет еще более распространенным. По ее словам, со временем нейросети превратятся в такой же обыденный инструмент как калькулятор.

Ничуговская рассказала, что компании охотнее начнут заботиться о благополучии сотрудников, так как опыт сотрудника станет способом удержания талантов. Она отметила, что уже сейчас компании готовы вкладываться в непрерывное обучение работников.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская рассказала, что соискателю на собеседовании следует наблюдать за поведением потенциального руководителя — попытки надавить авторитетом и неуместные шутки могут указывать на токсичность начальства. Другим тревожным сигналом она назвала высказывания, сделанные с иронией или пренебрежением.

