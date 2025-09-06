Названа отрасль с наибольшим дефицитом специалистов

В сфере строительства наблюдается острый дефицит кадров из-за нехватки рабочих специальностей, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, государство осознает данную проблему, поэтому школьникам предлагают уходить в колледжи после 9-го класса.

Дефицит кадров сохраняется в строительной отрасли и в промышленности, потому что не хватает рабочих специальностей. В этом году система образования была преобразована и предложены варианты поступления в колледжи после 9-го класса. Как мне кажется, государство понимает необходимость в рабочих специальностях, — сказала Великая.

Она уточнила, что в России на всех рабочих специальностях в промышленности и в строительной отрасли работают в основном мигранты. По словам HR-эксперта, проблема нехватки кадров особенно остро стоит в регионах, так как иностранцы стремятся в Москву.

Ранее стало известно, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России может потребовать дополнительного персонала и усилить кадровый дефицит. Согласно опросу, 87% работодателей не готовы обсуждать сокращенный режим, на него перешла лишь одна компания из 100.