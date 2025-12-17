Новый год-2026
17 декабря 2025 в 20:24

Политолог раскрыл, почему затихло антикоррупционное дело против Ермака

Политолог Павлив: дело Ермака связано с переговорами Зеленского и Трампа

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Дело против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака не раскручивается из-за переговоров по урегулированию конфликта, сказал NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, США и подконтрольные им антикоррупционные ведомства в Киеве избегают резких шагов, чтобы не навредить диалогу.

Идет активный торг в рамках переговорного процесса о мире, поэтому американская сторона и команда НАБУ избегают резких шагов. Вопрос не в том, будет ли НАБУ расследовать дело Ермака, — все уже раскопано. Главный вопрос — будет ли ему вручено подозрение, которое уже подготовлено. Это напрямую связано с внешнеполитическим треком переговоров, — сказал Павлив.

Эксперт уверен, что на самом деле фигура Ермака нисколько не интересна Вашингтону.

Относительно реакции США и ЕС на его дальнейшее присутствие: им, по сути, безразлично. Ермак не был целью их действий де-юре, и на данном этапе его вывод из публичного контура их уже устраивает, — сказал политолог.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники заявил, что Ермак украл у ООН $50 млн (около 4 млрд рублей). В этом ему помогли сотрудник организации Виталий Ваншельбойм и бизнесмен Тимур Миндич.

