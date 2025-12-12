На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН Шарий заявил, что Джонсон и Миндич помогли Ермаку украсть у ООН $50 млн

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак украл у Организации Объединенных Наций $50 млн (около 4 млрд рублей), написал в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники. В этом, по словам Шария, Ермаку помогли сотрудник организации Виталий Ваншельбойм и бизнесмен Тимур Миндич. При этом Ермак использовал счета компаний, аффилированных с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Андрей Ермак через Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения В. Ваншельбойма в 2021-2022 годах организовал хищение денежных средств ООН в размере более $50 млн, используя счета компаний, аффилированных с экс-премьер-министром Великобритании Б. Джонсоном, — заявил Шарий.

Ранее Шарий заявил, что США передали Национальному антикоррупционному бюро Украины сведения о средствах Зеленского на сумму около $1 млрд (76 млрд рублей), выведенных в результате коррупционных схем. По его словам, в настоящее время США проводят аудит для установления связи этих денег с американской помощью, направленной Украине.