Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затягивают конфликт на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, страны Запада используют украинцев в своих интересах.

Конфликт на Украине закончился бы уже несколько лет назад, если бы не европейские деятели типа Бориса Джонсона и этих озверевших теток, Кая Каллас и наша небезызвестная Урсула фон дер Ляйен. Они почему-то самые воинственные, хотя, наоборот, женщины должны прекращать боевые действия. Там все с вывертом в Евросоюзе. Многие украинцы уже не хотят воевать, потому что они уже на своей шкуре испытали, что это такое. Но тем не менее, их западные покровители все время продвигают это. Люди погибают, а Запад свои решает вопросы отдельно. Все это делается на горбу украинского народа, — высказался Колесник.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Каллас отказаться от выдвижения условий в адрес России. По его мнению, Каллас должна прекратить делать необоснованные заявления о способах урегулирования украинского конфликта.