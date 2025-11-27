День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:57

«Не хотят воевать»: раскрыто, кто затягивает конфликт на Украине

Депутат Колесник: Джонсон, Каллас и фон дер Ляйен затягивают украинский конфликт

Кая Каллас Кая Каллас Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затягивают конфликт на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, страны Запада используют украинцев в своих интересах.

Конфликт на Украине закончился бы уже несколько лет назад, если бы не европейские деятели типа Бориса Джонсона и этих озверевших теток, Кая Каллас и наша небезызвестная Урсула фон дер Ляйен. Они почему-то самые воинственные, хотя, наоборот, женщины должны прекращать боевые действия. Там все с вывертом в Евросоюзе. Многие украинцы уже не хотят воевать, потому что они уже на своей шкуре испытали, что это такое. Но тем не менее, их западные покровители все время продвигают это. Люди погибают, а Запад свои решает вопросы отдельно. Все это делается на горбу украинского народа, — высказался Колесник.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Каллас отказаться от выдвижения условий в адрес России. По его мнению, Каллас должна прекратить делать необоснованные заявления о способах урегулирования украинского конфликта.

