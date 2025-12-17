Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 20:59

Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине

Berliner Zeitung: европейцы сознательно блокируют урегулирование на Украине

Встреча европейских лидеров в Берлине стала очередным доказательством сознательной блокировки мирного процесса по Украине, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. По мнению издания, то, что в Европе выдают за «активную мирную политику», для Москвы и Вашингтона является лишь информационным шумом.

Как отметили в статье, политики, которые продвигают идею о введении западных войск на Украину, сознательно рискуют заблокировать весь процесс. Издание указало, что Европа, заявляя о поддержке дипломатии, на деле подрывает процесс, который «мог бы привести к прочному, хотя и неудобному компромиссу».

Европа избегает любой солидарной ответственности за принятие сложных решений, но в то же время способствует тому, что эти решения вообще не принимались. Европа вновь теряется в символической политике, и встреча в Берлине — лучший тому пример, — говорится в материале.

Ранее в Берлине состоялись два раунда переговоров украинской и американской делегаций. Мероприятие прошло с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Суммарно встречи длились порядка семи часов.

Европа
конфликты
США
Украина
Россия
