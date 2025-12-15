В Берлине стартовал второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом

Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Второй раунд переговоров украинской и американской делегаций начался в Берлине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе президента Украины. Мероприятие проходит с участием украинского президента Владимира Зеленского, а также спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

В Берлине начался второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером, — отметил собеседник издания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от США видение мирного плана по итогам переговоров Зеленского с членами американской администрации. Так он ответил на вопрос о том, проводит ли команда Уиткоффа какие-либо консультации с Москвой на данный момент.

До этого стало известно, что Зеленский сделает заявление после переговоров в Берлине. Как отметил советник президента Дмитрий Литвин, сейчас стороны изучают документы. Выступление украинского политика запланировано на 15 декабря, точное время не раскрывается.