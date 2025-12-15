Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:10

Зеленский выступит по итогам переговоров с Уиткоффом

Reuters: советник Литвин анонсировал заявление Зеленского по итогам переговоров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский сделает заявление после переговоров в Берлине со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сообщило Reuters со ссылкой на советника главы Украины Дмитрия Литвина. По его словам, сейчас стороны изучают документы.

[Зеленский] прокомментирует переговоры в понедельник (15 декабря - NEWS.ru) после их завершения. <...> Официальные лица изучают проекты документов, — сказал Литвин.

Переговоры Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Зеленским продолжается второй день. Накануне, 14 декабря, в ходе беседы обсуждался американский мирный план из 20 пунктов. По словам Уиткоффа, стороны провели обстоятельные дискуссии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что встреча Зеленского и Уиткоффа не принесет долгожданный прорыв в мирном урегулировании конфликта. Он отметил, что глава Украины и лидеры Евросоюза, которые тоже будут присутствовать на переговорах, могут попытаться навязать свои условия представителям американской делегации.

Украина
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
В ОП объяснили, до какого возраста детям надо запрещать соцсети
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.