Зеленский выступит по итогам переговоров с Уиткоффом Reuters: советник Литвин анонсировал заявление Зеленского по итогам переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сделает заявление после переговоров в Берлине со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сообщило Reuters со ссылкой на советника главы Украины Дмитрия Литвина. По его словам, сейчас стороны изучают документы.

[Зеленский] прокомментирует переговоры в понедельник (15 декабря - NEWS.ru) после их завершения. <...> Официальные лица изучают проекты документов, — сказал Литвин.

Переговоры Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Зеленским продолжается второй день. Накануне, 14 декабря, в ходе беседы обсуждался американский мирный план из 20 пунктов. По словам Уиткоффа, стороны провели обстоятельные дискуссии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что встреча Зеленского и Уиткоффа не принесет долгожданный прорыв в мирном урегулировании конфликта. Он отметил, что глава Украины и лидеры Евросоюза, которые тоже будут присутствовать на переговорах, могут попытаться навязать свои условия представителям американской делегации.