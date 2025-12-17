Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж Дед Мороз из Великого Устюга зажег новогоднюю елку в Русском доме в Париже

Дед Мороз из Великого Устюга совершил визит в Париж, чтобы поздравить местных жителей с наступающим Новым годом, сообщили в вотчине главного волшебника РФ. В Русском доме науки и культуры он торжественно зажег огни на праздничной елке.

Перед церемонией гостей ожидал новогодний спектакль, подготовленный детским театром «Апрелек». В представлении участвовала восьмилетняя актриса, исполнившая роль Снегурочки.

Все места в зале были заняты, а приглашения на мероприятие разобрали еще за две недели до его начала. Отмечается, что праздник также включал акцию «Елка желаний» для помощи детям из социально незащищенных семей.

Ранее в столице Нидерландов с аншлагом прошел особенный новогодний музыкальный вечер. Главным событием программы стал визит настоящего Деда Мороза, специально прибывшего из Великого Устюга. Мероприятие, состоявшееся в одном из городских театров, собрало множество зрителей, в том числе семьи с детьми. Для многих именно возможность пообщаться со сказочным гостем из Вологодской области стала ключевым поводом для посещения.