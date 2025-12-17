Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 21:31

Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж

Дед Мороз из Великого Устюга зажег новогоднюю елку в Русском доме в Париже

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Дед Мороз из Великого Устюга совершил визит в Париж, чтобы поздравить местных жителей с наступающим Новым годом, сообщили в вотчине главного волшебника РФ. В Русском доме науки и культуры он торжественно зажег огни на праздничной елке.

Перед церемонией гостей ожидал новогодний спектакль, подготовленный детским театром «Апрелек». В представлении участвовала восьмилетняя актриса, исполнившая роль Снегурочки.

Все места в зале были заняты, а приглашения на мероприятие разобрали еще за две недели до его начала. Отмечается, что праздник также включал акцию «Елка желаний» для помощи детям из социально незащищенных семей.

Ранее в столице Нидерландов с аншлагом прошел особенный новогодний музыкальный вечер. Главным событием программы стал визит настоящего Деда Мороза, специально прибывшего из Великого Устюга. Мероприятие, состоявшееся в одном из городских театров, собрало множество зрителей, в том числе семьи с детьми. Для многих именно возможность пообщаться со сказочным гостем из Вологодской области стала ключевым поводом для посещения.

Дед Мороз
Париж
Новый год
Великий Устюг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С честью»: Медведев озвучил ожидания России от 2026 года
ПВО отразила массированную атаку ВСУ над Севастополем
В Госдуме спрогнозировали переизбыток врачей через 10 лет
«Сложно обманывать»: детали шоу «Тайный миллионер», что сказала Диброва
В США признали, что Украина оказалась на грани банкротства
В Британии признали, что гарантии для Украины невозможны без согласия РФ
Пьяный дебошир разбил посуду в кафе и познакомился с росгвардейцами
Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж
Подрыв на освобожденной территории ДНР привел к гибели сотрудницы МВД
Мальчик установил мировой рекорд по рыбной ловле
«Растопчет всех»: экс-жена Товстика оставила грозное послание
Вернувшийся из НХЛ вратарь сравнил жизнь в США и России
«Еле говорю»: Лещенко раскрыл правду о состоянии здоровья
Закон о тишине в Курской области и Курске: новые правила в конце 2025 года
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.