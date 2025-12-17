Новый год-2026
17 декабря 2025 в 20:46

В России стало слишком много яиц

Рентабельность производства яиц в России снизилась почти в семь раз за 2025 год

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рентабельность производства яиц в России по итогам января — сентября 2025 года снизилась до 5,5%, пишет «Коммерсант». Как сообщает издание, это почти в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 38,81%.

При этом объем продаж яиц за девять месяцев увеличился на 10%, однако в денежном выражении выручка сократилась на 13%. Эксперт в отрасли рассказал, что причиной снижения стало перепроизводство.

Немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос, — рассказал собеседник.

Партнер Neo Альбина Корягина считает, что при сохранении роста производства яиц и отсутствии увеличения спроса рентабельность отрасли может опуститься до 2–5%. При более удачном стечении обстоятельств показатель способен удержаться в диапазоне 5–15%, но только при условии снижения издержек.

Ранее сообщалось, что 77% россиян имеют запасы продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. Чаще всего это продукты с длительным сроком хранения: крупы, макароны, сахар, соль, чай, кофе и консервы. Также в списке популярных запасов числятся конфеты и шоколад. Помимо продуктов питания, люди закупают моющие средства, мыло и зубную пасту.

