Котлеты, которые едят с любопытством: разрезаешь, а там золотистая начинка. Простой рецепт для вкусного ужина

Такие котлеты — классика восточноевропейской кухни. Это блюдо с историей, которое готовили наши бабушки. Оно простое, сытное, умное в своей конструкции и невероятно вкусное. Приготовьте его — и верните на стол вкус настоящей домашней кухни.

Готовлю начинку: одну крупную луковицу (около 200 г) мелко режу. Обжариваю ее на сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до мягкости и приятного золотистого цвета. Снимаю с огня и даю остыть. Четыре яйца варю вкрутую (10 минут после закипания), остужаю в холодной воде, очищаю и мелко рублю ножом или натираю на крупной терке. Смешиваю рубленые яйца с остывшим жареным луком, немного солю и перчу. Отставляю в сторону.

Готовлю фарш: 100 г белого хлеба (мякиша) замачиваю в 200 мл молока на 5–10 минут. Затем хорошенько отжимаю. В глубокую миску выкладываю 500 г любого фарша (свино-говяжий, куриный, индейки), отжатый хлеб, соль и черный перец по вкусу. Руками тщательно вымешиваю фарш до липкой однородной массы. Формирую котлеты: мокрыми руками отщипываю порцию фарша размером с небольшое яблоко. Расплющиваю ее в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу 1–1,5 столовые ложки яично-луковой начинки. Аккуратно поднимаю края лепешки и защипываю их над начинкой, как у пирожка, формируя овальную котлету. Хорошо прижимаю и придаю форму, чтобы шов был надежно закрыт. Таким же образом леплю все котлеты.

Противень застилаю пергаментом и слегка смазываю маслом. Выкладываю котлеты швом вниз. Разогреваю духовку до 180 °C. Отправляю противень на средний уровень и запекаю 40–45 минут до румяной аппетитной корочки. Подаю горячими с любым гарниром: картофельным пюре, гречкой, макаронами или свежим овощным салатом.

