«Еле говорю»: Лещенко раскрыл правду о состоянии здоровья Лещенко признался, что ему трудно говорить из-за болезни

Исполнитель Лев Лещенко в беседе с «Абзацем» рассказал, что столкнулся с проблемами с голосом из-за простуды. Артисту сложно разговаривать, однако он не собирается покидать сцену.

Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный, — подчеркнул Лещенко.

Ранее Лещенко заявил, что иногда ощущает себя балериной Анастасией Волочковой из-за количества цветов, которые ему дарят. По его словам, поклонники нередко приносят настолько большие букеты, что это вызывает неожиданные ассоциации.

Также народный артист сообщил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем. Он заявил, что СМИ распространяют недостоверную информацию о его желании сократить число концертов из-за проблем со здоровьем.

До этого Лещенко положительно оценил возможное включение его композиций в школьную программу. Он подчеркнул важность передачи музыкальной традиции будущим поколениям. По его словам, важно, чтобы такие песни, как «День Победы» или «За того парня», оставались в народной памяти. Артист добавил, что также в школьную программу следует включить композиции певцов Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева.