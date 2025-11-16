«Чувствую себя Волочковой»: Лещенко нашел в себе «внутреннюю балерину» Лещенко признался, что иногда чувствует себя Волочковой из-за огромных букетов

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что иногда ощущает себя балериной Анастасией Волочковой из-за количества цветов, которые ему дарят. По его словам, поклонники нередко приносят настолько большие букеты, что это вызывает неожиданные ассоциации, передает Общественная Служба Новостей.

Я, честно говоря, люблю очень цветы, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко, — подчеркнул артист.

Ранее Волочкова заявила, что тело — это не только «дар Божий», но и постоянный уход, работа над собой. И если человек выглядит привлекательно, то для него нет ограничений в виде запретов носить «вульгарную одежду». По мнению артистки, она в своем возрасте может дать фору еще многим молодым девушкам, которые не следят за собой и своей фигурой.

До этого балерина отметила, что ей не стыдно привлекать внимание женатых мужчин. Волочкова призналась, что представители противоположного пола «слетаются» на нее как мотыльки. По словам артистки, любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит на другую.