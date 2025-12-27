Не боится пасмурного лета, хорошо зимует: этот многолетник не доставит хлопот

Если вы хотите быть абсолютно уверены, что ваша клумба расцветет даже в самое пасмурное и дождливое лето, ваш выбор — астильба. Этот многолетник не доставит хлопот!

Астильба — настоящий чемпион по выносливости в условиях недостатка солнца и прекрасно чувствует себя в тенистых уголках сада, куда редко заглядывают прямые лучи. Для активного роста и цветения астильбе достаточно всего два-три часа мягкого утреннего или вечернего солнца, что делает ее идеальной для проблемных участков. Растение поражает разнообразием: его пушистые метельчатые соцветия, напоминающие легкие перья, могут быть белоснежными, нежно-розовыми, алыми или насыщенно-фиолетовыми и украшают сад с июня по август.

Кроме того, астильба влаголюбива, поэтому дождливая погода ей только на пользу, а ее ажурная листва декоративна весь сезон. Этот цветок неприхотлив, не боится пасмурного лета, хорошо зимует и с годами лишь наращивает мощь и красоту, гарантируя эффектное зрелище независимо от капризов погоды.

