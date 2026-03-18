Только снег сойдет: пять многолетников, которые зацветают самыми первыми — открывают весну в саду

Каждый год жду этот момент, когда сад начинает оживать после зимы. Ещё лежит снег, а первые цветы уже пробиваются и радуют яркими красками. Если посадить такие растения заранее, участок будет выглядеть живым и красивым уже в самом начале сезона.

Вот пять первоцветов, которые появляются одними из первых.

Подснежники. Настоящий символ весны. Появляются буквально из-под снега и не боятся заморозков. Нежные белые колокольчики выглядят очень трогательно и сразу создают ощущение тепла.

Крокусы. Яркие и компактные цветы, которые раскрываются в солнечную погоду. Бывают жёлтые, фиолетовые, белые — отлично смотрятся группами и быстро разрастаются.

Пролеска (сцилла). Небольшие голубые цветы, которые создают эффект «цветущего ковра». Очень неприхотливые и хорошо зимуют без укрытия.

Мускари. Миниатюрные соцветия, похожие на гроздья винограда. Чаще всего насыщенно-синие, но встречаются и белые сорта. Хорошо подходят для бордюров и клумб.

Галантус (белый подснежник). Ещё один ранний цветок, который зацветает сразу после схода снега. Отличается устойчивостью к холоду и быстро разрастается, образуя аккуратные куртинки.

Такие цветы помогают встретить весну раньше. Они не требуют сложного ухода, хорошо переносят холод и каждый год первыми украшают сад после долгой зимы.

Ранее мы рассказывали о махровых красавцах, которые поражают взгляд. Все о цикламенах и трех классных сортах.