18 марта 2026 в 07:45

Только снег сойдет: пять многолетников, которые зацветают самыми первыми — открывают весну в саду

Каждый год жду этот момент, когда сад начинает оживать после зимы. Ещё лежит снег, а первые цветы уже пробиваются и радуют яркими красками. Если посадить такие растения заранее, участок будет выглядеть живым и красивым уже в самом начале сезона.

Вот пять первоцветов, которые появляются одними из первых.

Подснежники. Настоящий символ весны. Появляются буквально из-под снега и не боятся заморозков. Нежные белые колокольчики выглядят очень трогательно и сразу создают ощущение тепла.

Крокусы. Яркие и компактные цветы, которые раскрываются в солнечную погоду. Бывают жёлтые, фиолетовые, белые — отлично смотрятся группами и быстро разрастаются.

Пролеска (сцилла). Небольшие голубые цветы, которые создают эффект «цветущего ковра». Очень неприхотливые и хорошо зимуют без укрытия.

Мускари. Миниатюрные соцветия, похожие на гроздья винограда. Чаще всего насыщенно-синие, но встречаются и белые сорта. Хорошо подходят для бордюров и клумб.

Галантус (белый подснежник). Ещё один ранний цветок, который зацветает сразу после схода снега. Отличается устойчивостью к холоду и быстро разрастается, образуя аккуратные куртинки.

Такие цветы помогают встретить весну раньше. Они не требуют сложного ухода, хорошо переносят холод и каждый год первыми украшают сад после долгой зимы.

Ранее мы рассказывали о махровых красавцах, которые поражают взгляд. Все о цикламенах и трех классных сортах.

Читайте также
Из кухни несу этих помощников в огород: сахар, кефир и мед — как использовать на участке
Общество
Из кухни несу этих помощников в огород: сахар, кефир и мед — как использовать на участке
Осторожно, мышиный пир: эти цветы привлекают грызунов на участок как магнит
Общество
Осторожно, мышиный пир: эти цветы привлекают грызунов на участок как магнит
С этим многолетником ни забот, ни хлопот: бутонов не сосчитать, а каждый цветок крупнее воздушного шара
Общество
С этим многолетником ни забот, ни хлопот: бутонов не сосчитать, а каждый цветок крупнее воздушного шара
Эти цветы как разноцветные леденцы: растут сами, цветут до морозов и не капризничают
Общество
Эти цветы как разноцветные леденцы: растут сами, цветут до морозов и не капризничают
Приметы 18 марта — Конон Огородник: как уберечь посевы?
Семья и жизнь
Приметы 18 марта — Конон Огородник: как уберечь посевы?
Названа главная особенность весны в Европейской части России в 2026 году
Адвокат рассказала, кого супруги должны предупредить о скором разводе
Небрежная тактика ВСУ, катакомбы в Орехове: новости СВО к утру 18 марта
Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы
Дмитриев указал на раскол внутри НАТО из-за Украины и Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика
В Краснодаре вновь прогремели взрывы
Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля
Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА
Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот
Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико
«История процветания»: депутат о праздновании воссоединения Крыма с Россией
Танки и артиллерия ВСУ оттянулись от Днепра после ликвидации ЗРК
Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске
Посольство Украины в Риме исковеркало название Италии на своем сайте
Онколог раскрыл, от каких видов рака спасет полный отказ от алкоголя
Дачникам дали совет, на каком садовом инвентаре можно сэкономить
Автобиография, кома после COVID, алкоголизм: где сейчас певица МакSим
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

